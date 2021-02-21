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МЧС представило погодные  условия  на дорогах

МЧС представило погодные  условия  на дорогах

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги: закрыты автомобильная дорога Берд-Чамбарак,  дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

 Горный перевал Варденяц  закрыт  для грузовиков с прицепами и труднопроходим  для других транспортных средств.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в городах Мартуни - Гегаркуникской области и Туманян - Лорийской области,  снегопад

На дорогах Ширакской области, на участке Сисиан-Зангер Сюникской области -  местами гололед.    

В городе  Горис  Сюникской области – туман. 

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирского  транспорта, для  других видов транспорта закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 615 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами

 

 


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