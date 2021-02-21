МЧС представило погодные  условия  на дорогах

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги: закрыты автомобильная дорога Берд-Чамбарак, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

Горный перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепами и труднопроходим для других транспортных средств.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в городах Мартуни - Гегаркуникской области и Туманян - Лорийской области, снегопад

На дорогах Ширакской области, на участке Сисиан-Зангер Сюникской области - местами гололед.

В городе Горис Сюникской области – туман.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирского транспорта, для других видов транспорта закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 615 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами