"Ростех" впервые показал улучшенный "Панцирь-С1M"

Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М", доработанный предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Модернизированный "Панцирь-СМ" получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей - до 75 километров. Дальность поражения комплекса увеличена до 40 километров. Такие ЗРПК применяются для охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии и неоднократно успешно отбивали налеты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за своих малых размеров и тихой скорости являются сложными для поражения целями.

"Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Это экспортная версия "Панциря", успешно проявившего себя в Сирии", - сказали в госкорпорации.

Как подчеркнули в госкорпорации, "ряд иностранных заказчиков уже проявил интерес к ЗРПК, ожидается, что заинтересованность в нем по итогам выставки станет еще выше".

Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводят в пресс-службе, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются важными рынками, куда РФ поставляет бронетехнику, средства ПВО и другие виды военной продукции. При этом, добавил Чемезов, "Ростех" видит "перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции - как военного, так и гражданского назначения".