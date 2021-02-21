Джокович в девятый раз выиграл Australian Open

Новак Джокович, первая теннисная ракетка в мире, выиграл Открытый чемпионат Австралии - Australian Open.

Как передает Арменпресс, в финале мужского одиночного первенства серб Джокович соревновался с представителем России Даниилом Медведевым. В матче, который длился около двух часов, Джокович выиграл все три сета - 7:5, 6:2, 6:2.

Джокович выиграл Australian Open в девятый раз. Всего в турнире Большого шлема серб завоевал 18 титулов.

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2021 года пройшел с 8 по 21 февраля. Первый турнир года в рамках Большого шлема - Australian Open, по традиции состоялся в Мельбурне. Первый чемпионат прошел в 1905 году. Турнир в хронологическом порядке является первым из четырех событий года в рамках Большого шлема. Остальные три - чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир проводится на твердых кортах Мельбурн-парка с 1988 года. Австралийский чемпионат обычно имеет очень высокую посещаемость.