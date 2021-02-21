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Комитет Ай Дата Америки призвал правозащитные организации поддержать Каро Пайлана

Комитет Ай Дата Америки призвал правозащитные организации поддержать Каро Пайлана

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) разместил на своей странице в Facebook призыв к международным правозащитным организациям — защитить Каро Пайлана, армянского депутата  парламента Турции, которому угрожают лишением депутатской неприкосновенности.

Как  передает Арменпресс, в сообщении Армянского национального комитета Америки  отмечается: «Сообщите Amnesty International, Human Rights Watch и Государственному  департаменту, что турецкое правительство намерено (в очередной раз) лишить неприкосновенности турецких парламентариев, в том числе Каро Пайлана (потомка   армян)»


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