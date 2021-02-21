Езидский национальный союз  изберет нового президента

22 февраля в Ереване, в кинотеатре «Москва» состоится съезд Езидского национального союза, на котором будет избран новый председатель союза.

Как сообщили Арменпресс в Езидском национальном союзе, перед выборами будет показан документальный фильм, посвященный блаженной памяти председателю Езидского национального союза Азизу Тамояну. В нем рассказывается о патриотической деятельности Азиза Тамояна, избранного в 1988 году и возглавлявшего структуру около 33 лет, а также об армяно-езидской дружбе.

Затем будут представлены видеообращения руководителей международных езидских организаций, которые не смогли присутствовать на конференции. Особые послания направили духовный лидер езидов, эмир Шангала Мир Насиф бин Дауд, глава езидской общины Канады Мирза Исмаил и командир езидского военного объединения из Ирака Али Иса (Хал Али). Также будут показаны видеообращения руководителей езидских структур Германии, Швеции, Франции и России.

В завеошение большинством голосов членов президиума форума Езидского национального союза будет избран новый председатель союза езидов. Единственный кандидат - внук Азиза Тамояна Хдр Хаджоян (Тамоян).