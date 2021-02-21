COVID-19: в Армении подтверждено 168 случаев заражения и 91 случай выздоровления и 5 случаев смерти 

По состоянию на 11:00 часов 21 февраля в Армении подтверждено 170 402 случая заболевания коронавирусом: 161 994 человека выздоровели, 3164 – умерли. На данный момент 4.443 пациента проходят курс лечения от коронавируса. Всего было выполнено 704 131 тестирование.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 20 февраля было проведено 3334 тестирования, в результате которых подтверждено 168 новых случаев заболевания коронавирусом, 91 пациент выздоровел, 5 умерли.

В этот день было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 801.