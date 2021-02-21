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В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, со  стороны  РФ  на КПП   Ларс — 615 грузовиков

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, со  стороны  РФ  на КПП   Ларс — 615 грузовиков

На территории Армении есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги: закрыты автомобильная дорога Берд-Чамбарак, горный перевал Варденяц, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

 Повороты Дилижана закрыты для грузовиков с прицепами и труднопроходимы для других транспортных средств.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Араратской области,   в городах Капан, Горис, Мегри  - Сюникской области, Берд - Тавушской области, Мартуни - Гегаркуникской области, Туманян  - Лорийской области снегопад.

На дорогах Ширакской области, на участке Сисиан-Зангер Сюникской области, на участке, ведущий от трассы М-2 до города Джермук, на участке Сараван-Зангер и Эльпин   местами гололед.

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирского  транспорта, для  других видов транспорта закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 615 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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