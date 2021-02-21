В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, со  стороны  РФ  на КПП   Ларс — 615 грузовиков

На территории Армении есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги: закрыты автомобильная дорога Берд-Чамбарак, горный перевал Варденяц, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

Повороты Дилижана закрыты для грузовиков с прицепами и труднопроходимы для других транспортных средств.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Араратской области, в городах Капан, Горис, Мегри - Сюникской области, Берд - Тавушской области, Мартуни - Гегаркуникской области, Туманян - Лорийской области снегопад.

На дорогах Ширакской области, на участке Сисиан-Зангер Сюникской области, на участке, ведущий от трассы М-2 до города Джермук, на участке Сараван-Зангер и Эльпин местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирского транспорта, для других видов транспорта закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 615 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.