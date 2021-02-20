Пограничных инцидентов на на всей линии армяно-азербайджанской границы не зарегистрировано

19–20 февраля пограничных инцидентов на всей линии соприкосновения государственной армяно-азербайджанской границы не зарегистрировано, оперативно-тактическая обстановка не изменилась.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА.

«По информации, полученной из СНБ РА, пограничных инцидентов на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящегося в ведении пограничных войск СНБ, также не зарегистрировано.

Подразделения Вооруженных Сил РА и погранвойск СНБ контролируют приграничную обстановку на всем протяжении приграничной полосы и выполняют поставленные задачи», - говорится в сообщении.