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Пограничных инцидентов на на всей линии армяно-азербайджанской границы не зарегистрировано

Пограничных инцидентов на на всей линии армяно-азербайджанской границы не зарегистрировано

19–20 февраля пограничных инцидентов на всей   линии соприкосновения государственной армяно-азербайджанской границы не зарегистрировано, оперативно-тактическая обстановка не изменилась. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА. 

«По информации, полученной из СНБ РА, пограничных инцидентов на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящегося в ведении пограничных войск СНБ, также не зарегистрировано.

Подразделения Вооруженных Сил РА и погранвойск СНБ контролируют приграничную обстановку на всем протяжении приграничной полосы и выполняют поставленные задачи», - говорится в сообщении. 


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