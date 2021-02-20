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Участники митинга движения «За спасение Отечества» шествуют по Еревану в 4 направлениях

Участники митинга движения «За спасение Отечества» шествуют по Еревану в 4 направлениях

Митинг движения «За спасение Отечества» объявлено 20 февраля на площади Свободы в Ереване объявил о новом начале движения.  

Как  передает Арменпресс, об этом заявил на митинге координатор движения, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, добавив, что это открывает новую страницу в истории армянского народа. 

 «Всенародный запрос должен стать общенациональной борьбой. С сегодняшнего дня необходимо проводить   массовые акции протеста в режиме нон-стоп. Сейчас мы разделимся по 4 направлениям: проспект Маштоца - улицы Амиряна, Саят Нова - Абовяна, Баграмяна, Московян. Мы продолжим наши акты неповиновения. Мы должны предъявить властям требование об их уходе», - сказал Ишхан Сагателян. 


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