Царукян видит острую необходимость в незамедлительном решении социальных и экономических проблем

Председатель партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян в своем выступлении на митинге движения «За спасение Отечества» в Ереване особо выделил экономические и социальные вопросы. Он отметил, что сегодня люди справедливо выражают недовольство тем, что экономическая и социальная ситуация в стране ухудшилась.

«Еще в июне прошлого года я объявил, что молодые люди в нынешнем правительстве неопытны, они должны уйти в отставку. Сегодня у нас экономический кризис, работы нет, люди не могут платить за коммунальные услуги. По дороге на митинг за поддержкой подошли несколько десятков человек. Один говорит, что у него четверо детей, он не в состоянии решать социальные вопросы, другие поднимают вопрос о низких пенсиях, они отмечают, что того, что есть, на фоне этих повышений, недостаточно. «Эти другие проблемы необходимо срочно решить, пенсии должны быть увеличены», - как сообщает Арменпресс, сказал Гагик Царукян.

По словам лидера ППА, бизнесу сегодня нужна поддержка. Он отметил, что бизнес сегодня находится в сложной ситуации. Гагик Царукян считает, что государство должно амнистировать некоторые кредиты, пока бизнес восстановится. В сложившейся ситуации Гагик Царукян считает необходимой отставку правительства.