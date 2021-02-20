В Германии коронавирусом заразились две кошки

В Германии в городе Гамбург изолировали двух кошек, зараженных коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Две заразившиеся коронавирусом кошки отправлены на карантин в немецком Гамбурге, передает телеканал n-tv.

По его данным, речь идет о домашних кошках, хозяйка которых ранее скончалась от коронавируса. Согласно минсельхозу ФРГ, заражение кошек подтвердили специалисты института ветеринарии имени Фридриха Лёффлера.

"С обеими кошками все в порядке", - заверила главный ветеринарный врач гамбургского приюта для животных, Урте Инкманн, которая выразила надежду на то, что кошки смогут выйти из карантина на следующей неделе.

По данным телеканала, на сегодняшний день в Германии зарегистрированы в общей сложности пять случаев заражения коронавирусом среди кошек и два случая - среди собак. Исследования свидетельствуют о том, что кошки и собаки не могут заразить человека коронавирусом, однако могут заразиться от него сами.