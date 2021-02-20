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Ишхан Сагателян объявил о создании большого всеармянского представительского форума

Ишхан Сагателян объявил о создании большого всеармянского представительского форума

Ишхан Сагателян, координатор митинга движения «За спасение Отечества», проходящего  на ереванской площади Свободы, призвал граждан проявить активность, выразить свой протест в уникальной форме, одновременно заявив об инициативе создания всеармянского представительского форума. 

«Я призываю граждан, которые искренне, всей душой с нами, но почему-то не находятся на площади Свободы, проявить активность. Давайте же будем рядом, чтобы построить нашу Армению завтрашнего дня. Хочу проинформировать вас о создании большого всеармянского представительского форума. С этого момента начнется подготовка к этому форуму. С этого форума начнется подъем Армении.  На этой платформе будут объединены ресурсы и программы, будет сформулирована новая повестка дня - программа возрождения», - как передает  Арменпресс, сказал Ишхан Сагателян.

Представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян повторил, что отступления не будет, и они будут продолжать борьбу за смену правительства.


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