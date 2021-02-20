Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Вазген Манукян представил предстоящую деятельность движения «За спасение Отечества»

Вазген Манукян представил предстоящую деятельность движения «За спасение Отечества»

Кандидат в премьер-министры от движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян в ходе митинга на площади Свободы в Ереване представил предстоящие шаги движения. 

Как  передает Арменпресс, Вазген Манукян отметил, что для смены правительства необходима каждодневная работа. Он отметил, что необходимо создавать комитеты в разных районах и областях Армении. 

"Я желаю силы и единства  всем нам. Мы должны быть жесткими и убедительными. Наш долг - объяснить нашим соотечественникам, что происходит в нашей стране и что будет потом. Надо уговорить силовиков и оставить   дорогу к отступлению.  Необходимо   работать со сторонниками Никола Пашиняна в парламенте.  Здесь также надо быть жесткими и убедительными, и также оставить им путь для отступления», - сказал Вазген Манукян.

Он отметил, что необходимо проводить забастовки, демонстрации, ездить, действовать по всей Армении, поднимать людей. Требуется время и работа для этого. 

«Но есть план Б: мы должны быть готовы взять власть, молниеносно поднявшись на  восстание. Мы будем идти по пути А, готовясь к пути Б. Нам нужна решимость, единство, мы можем выйти из этой ситуации», - сказал Вазген Манукян, подчеркнув, что мы восстановим то, что  потеряли, мы построим страну, о которой мечтаем.

Вазген Манукян также считает необходимым быстро перестроить армию и обеспечить безопасность страны. По его словам, в армии должны произойти серьезные, крупные  структурные изменения.

Кроме того, Вазген Манукян подчеркнул необходимость восстановления отношений Армении с союзниками.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации