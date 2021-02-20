Вазген Манукян представил предстоящую деятельность движения «За спасение Отечества»

Кандидат в премьер-министры от движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян в ходе митинга на площади Свободы в Ереване представил предстоящие шаги движения.

Как передает Арменпресс, Вазген Манукян отметил, что для смены правительства необходима каждодневная работа. Он отметил, что необходимо создавать комитеты в разных районах и областях Армении.

"Я желаю силы и единства всем нам. Мы должны быть жесткими и убедительными. Наш долг - объяснить нашим соотечественникам, что происходит в нашей стране и что будет потом. Надо уговорить силовиков и оставить дорогу к отступлению. Необходимо работать со сторонниками Никола Пашиняна в парламенте. Здесь также надо быть жесткими и убедительными, и также оставить им путь для отступления», - сказал Вазген Манукян.

Он отметил, что необходимо проводить забастовки, демонстрации, ездить, действовать по всей Армении, поднимать людей. Требуется время и работа для этого.

«Но есть план Б: мы должны быть готовы взять власть, молниеносно поднявшись на восстание. Мы будем идти по пути А, готовясь к пути Б. Нам нужна решимость, единство, мы можем выйти из этой ситуации», - сказал Вазген Манукян, подчеркнув, что мы восстановим то, что потеряли, мы построим страну, о которой мечтаем.

Вазген Манукян также считает необходимым быстро перестроить армию и обеспечить безопасность страны. По его словам, в армии должны произойти серьезные, крупные структурные изменения.

Кроме того, Вазген Манукян подчеркнул необходимость восстановления отношений Армении с союзниками.