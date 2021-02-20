На площади Свободы Еревана стартовал митинг инициативы «Движение за спасение Отечества».

Как передает Арменпресс, все партии - участники движения и присоединившиеся к ним граждане требуют отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Кандидат на пост премьер-министра от Движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян в начале митинга подчеркнул, что это чрезвычайно трогательный день, так как первый митинг, положивший начало Арцахскому движению, состоялся при такой же погоде - 33 года назад.

«Единственный островок, оставшийся после геноцида, на котором проживали его коренные жители - армяне, обратился к Армении с желанием воссоединиться с Арменией. Это был Арцах. И весь наш народ как один встал на ноги. С тех пор мы прошли долгий путь. С самого начала карабахского движения поднимались и другие вопросы. Мы чувствовали себя очень сильными. Мы ставим перед собой большие цели. Мы поставили задачу создания независимого государства, основанного на национальных идеях и идее свободы, ради справедливости в государстве, процветания для всего народа, защиты, роли в мире, в этом регионе. И мы двинулись вперед», - сказал Манукян.