Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

На площади Свободы стартовал митинг движения "За спасение Отечества"

На площади Свободы стартовал митинг движения "За спасение Отечества"

На площади Свободы Еревана стартовал митинг инициативы «Движение за спасение Отечества».

Как  передает Арменпресс, все партии - участники движения и присоединившиеся к ним  граждане требуют отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Кандидат на пост премьер-министра от Движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян в начале митинга подчеркнул, что это чрезвычайно трогательный день, так как первый митинг, положивший начало Арцахскому движению, состоялся при такой же погоде - 33 года назад.  

«Единственный островок, оставшийся после геноцида, на котором проживали его коренные жители - армяне, обратился к Армении с желанием воссоединиться с Арменией. Это был Арцах. И весь наш народ как один встал на ноги. С тех пор мы прошли долгий путь. С самого начала карабахского движения поднимались и другие вопросы. Мы чувствовали себя очень сильными. Мы ставим перед собой большие цели. Мы поставили задачу создания независимого государства,   основанного на национальных идеях и идее свободы, ради справедливости в государстве, процветания для всего народа, защиты, роли в мире, в этом регионе. И мы двинулись вперед», - сказал Манукян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации