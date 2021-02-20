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Температура воздуха в Армении понизится, местами ожидается метель

Температура воздуха в Армении понизится, местами ожидается метель

На всей территории республики из-за проникновения циклона из районов Северного моря 20  февраля и в ночь   на 21 февраля ожидается снегопад - местами значительный, на перевалах,  в горных и предгорных  районах - метель.   

Как  передает Арменпресс, Центр гидрометеорологического мониторинга сообщает, что ночью и утром на всех магистралях республики ожидается гололед.

Снег ожидается и в Ереване.  Днем 21 февраля, 22-24 февраля,   в ночь на 25 февраля, во второй половине дня 25 февраля ожидается без осадков.

На территории республики днем 20 февраля, ночью 21 февраля, днем 25 февраля в большинстве областей, днем 21 февраля - в Сюнике и Арцахе, ночью 25 февраля - в некоторых регионах время от времени ожидается снег. С 22 по 24 февраля осадков не ожидается. 

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. 

В ночь   на 22 февраля температура воздуха постепенно понизится на 7-9 градусов.


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