Араик Арутюнян принял участие в шествии, посвященном Арцахскому движению
14:27, 20 Февраль, 2021
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 20 февраля вместе с высокопоставленными государственными деятелями и предстоятелем Арцахской епархии епископом Вртанесом Абрамяном принял участие в шествии, посвященном 33-летию Арцахского движения, возложил цветы к городскому мемориалу Степанакерта.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.
Президент также посетил воинский пантеон, чтобы воздать дань памяти погибшим при защите Родины..
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