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Араик Арутюнян принял участие в шествии, посвященном Арцахскому движению

Араик Арутюнян принял участие в шествии, посвященном Арцахскому движению

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 20 февраля    вместе с высокопоставленными государственными деятелями и предстоятелем Арцахской епархии епископом Вртанесом Абрамяном принял участие в шествии, посвященном 33-летию Арцахского движения, возложил цветы к городскому мемориалу Степанакерта. 

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Президент также посетил воинский пантеон, чтобы воздать дань памяти погибшим при защите Родины..


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