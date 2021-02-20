Араик Арутюнян принял участие в шествии, посвященном Арцахскому движению

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 20 февраля вместе с высокопоставленными государственными деятелями и предстоятелем Арцахской епархии епископом Вртанесом Абрамяном принял участие в шествии, посвященном 33-летию Арцахского движения, возложил цветы к городскому мемориалу Степанакерта.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Президент также посетил воинский пантеон, чтобы воздать дань памяти погибшим при защите Родины..