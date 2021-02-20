В Капане неизвестный напал на пожилого одинокого мужчину и ранил его

20 февраля в 8:50 часов в Капанское отделение полиции Армении поступило сообщение о нападении на пожилого мужчину, одиноко живущего в одном из домов в 5-м переулке ул.Еркатугаиннери. Напавший нанес хозяину дома ножевое ранение в ногу и. украл из дома деньги.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА.

Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативной группы выяснили, что 19 февраля с 22:30 до 23:00 часов неизвестный оборвал оконную сетку и проник в указанный дом. Требуя денег и золота, он угрожал 81-летнему домовладельцу, а затем ранил его в бедро и уши колюще-режущим инструментом. Получив 120 000 драмов и мобильный телефон, неизвестный скрылся.

«Сотрудники Капанского управления полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и установлению личности лица, совершившего преступление.

Призываем граждан сообщить в полицию любую информацию о личности или местонахождении преступника.

Конфиденциальность лица, предоставившего информацию, гарантируется.

Любое проявление сотрудничества будет поощряться», - говорится в заявлении полиции.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.