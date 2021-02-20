Нарек Малян подвергнут приводу в полицию
Лидер общественного движения ВЕТО Нарек Малян подвергнут приводу в полицию.
Об этом Арменпресс сообщили в Полиции РА.
«В рамках подготавливаемых материалов он был доставлен в Ереванское городское управление Полиции РА», - сказали в Полиции РА.
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