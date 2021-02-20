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Нарек Малян подвергнут приводу в полицию

Нарек Малян подвергнут приводу в полицию

Лидер общественного движения  ВЕТО  Нарек Малян подвергнут приводу в полицию. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Полиции РА.

«В рамках подготавливаемых материалов он был доставлен в Ереванское городское управление Полиции РА», - сказали в Полиции РА.


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