Лидер общественного движения ВЕТО Нарек Малян подвергнут приводу в полицию.

Об этом Арменпресс сообщили в Полиции РА.

«В рамках подготавливаемых материалов он был доставлен в Ереванское городское управление Полиции РА», - сказали в Полиции РА.