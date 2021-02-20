COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 1 случай заболевания

19 февраля в Республике Арцах было проведено 26 анализов, в результате которых подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, Минздрав Арцаха сообщает, что в настоящее время лечение от коронавируса в стационаре получает один инфицированный, а пациенты с легкой формой заболевания получают амбулаторное лечение на дому.

Для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 2928 граждан, в результате которых зарегистрировано около 500 положительных результатов теста. В Республике Арцах всего подтверждено 2384 случая заболевания коронавирусом. Проведено 20 376 тестов.