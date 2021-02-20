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COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 1 случай заболевания

COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 1 случай заболевания

19 февраля в Республике Арцах было проведено 26 анализов, в результате которых подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс, Минздрав Арцаха сообщает, что в настоящее время лечение от коронавируса в стационаре получает один инфицированный, а пациенты  с легкой формой заболевания  получают амбулаторное лечение на дому. 

Для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 2928 граждан, в результате которых зарегистрировано около 500 положительных результатов теста. В Республике Арцах всего подтверждено 2384 случая заболевания коронавирусом. Проведено 20 376 тестов.


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