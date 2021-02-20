В России зарегистрировали третью вакцину против COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал третью российскую вакцину против коронавируса - «КовиВак», созданную на базе Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Первые 120 000 доз КовиВака будут пущены в оборот в середине марта.

По словам премьер-министра, вакцинация от коронавируса в России проходит достаточно успешно.

Он отметил, что производство новой вакцины не должно замедлить производство двух других.

Мишустин подчеркнул, что Россия - на сегодняшний день единственная страна, у которой есть три свои вакцины от коронавируса.

Две другие вакцины против коронавируса, зарегистрированные в России, - это Sputnik V и EpivacKorona.