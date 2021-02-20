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В России зарегистрировали третью вакцину против COVID-19

В России зарегистрировали третью вакцину против COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал третью российскую вакцину против коронавируса - «КовиВак», созданную на базе Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова. 

Как  передает Арменпресс  со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Первые 120 000 доз КовиВака будут  пущены в оборот в середине марта. 

По словам премьер-министра, вакцинация от коронавируса в России проходит достаточно успешно.

Он отметил, что производство новой вакцины не должно замедлить производство двух других.

Мишустин подчеркнул, что Россия - на сегодняшний день единственная страна, у которой есть три свои вакцины от коронавируса.

Две другие вакцины против коронавируса, зарегистрированные в России, - это Sputnik V и EpivacKorona.


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