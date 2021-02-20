Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Камнепад на Мегринском перевале — дорога односторонне закрыта

Камнепад на Мегринском перевале — дорога односторонне закрыта

Министерство территориального управления и инфраструктуры РА сообщает, что 20 февраля в 00:30 часов на перевале Мегри автомобильной дороги М-2 Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-армяно-иранская граница  (участок от 372 км до 373 км) произошел камнепад объемом 120 кубометров. 

Как  передает Арменпресс, министерство сообщает, что дорога закрыта в одностороннем порядке. Проводятся уборочные работы.

Дополнительная информация будет предоставлена, когда дорога откроется.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации