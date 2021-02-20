Национально-освободительная борьба Арцаха - одна из важнейших страниц нашей истории. МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило Заявление

в связи с Днем возрождения Арцаха.

Арменпресс представляет Заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах.

«Арцахская национально-освободительная борьба - одна из важнейших страниц в истории армянского народа. Карабахское движение явилось борьбой во имя исторической справедливости, сохранения национальной идентичности и достоинства, гражданских прав и общечеловеческих ценностей, за право свободно жить и творить на своей исторической родине.



В ответ на демократическое, мирное и законное волеизъявление армянства Арцаха Азербайджан попытался посредством угроз и насилия запугать наш народ и заставить его отказаться от самой идеи реализации своих исконных прав. В Сумгаите, Баку и других азербайджанских городах, где проживало большое число армян, а также в населенных пунктах Северного Арцаха властями Азербайджана были организованы геноцид, погромы и массовая депортация армянского населения. Были убиты и ранены тысячи людей, более полумиллиона армян стали беженцами. Мишенью широкомасштабной военной агрессии Азербайджана стало также мирное население Арцаха.



Однако армянство Арцаха смогло консолидироваться и при поддержке всемирной армянской Диаспоры защитить в навязанной ему войне право свободно жить на своей исторической родине и строить независимую государственность – Республику Арцах.



Очередной попыткой властей Азербайджана силой подавить неотъемлемое право народа Арцаха на самоопределение стала развязанная против Республики Арцах 27 сентября 2020 г. вооруженная агрессия, которая сопровождалась многочисленными военными преступлениями, грубейшими нарушениями норм международного гуманитарного права и значительными человеческими потерями.



Невзирая на все эти тяжелые испытания, Арцах выстоял. В этот символический день мы с глубоким уважением преклоняемся перед защитниками Родины и преданными сынами армянского народа, взываем к памяти всех наших павших воинов.



Да здравствует свободный и независимый Арцах!»