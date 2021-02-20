В Кабуле взорвались два автомобиля, погибли по меньшей мере два человека

Не менее двух человек погибли, еще двое пострадали в результате подрыва двух автомобилей в столице Афганистана в субботу утром, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что первый взрыв прогремел около 08:00 по местному времени, с помощью самодельного устройства был подорван автомобиль. В результате пострадали по меньшей мере два человека. Как передает Арменпресс, об этом передает РИА Новости.

Второй взрыв прогремел через 15 минут. Погибли не менее двух человек. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.