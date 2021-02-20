Обнуление таможенных пошлин, взаимное признание тестов. Программы ЕАЭС по инициативе Армении

В рамках Евразийского экономического союза Армения выступила с рядом успешных инициатив - особенно во время эпидемии, способствуя импорту медицинских товаров и основных продуктов питания в страны Союза без таможенных пошлин во время тяжелой эпидемии. Еще одна совместная инициатива - пилотная программа взаимного признания теста Covid-19.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил заместитель министра экономики Армении Варос Симонян.

«Последняя инициатива Армении в рамках ЕАЭС связана с пилотной программой Евразийского банка развития «Путешествие без Covid-19», в направлении которой разработано цифровое приложение, определены условия, согласно которым лаборатории могут проводить тесты ПЦР. Таким образом, мы решили проблему свободного передвижения людей, а также другой важный вопрос: результаты, предоставляемые нашими лабораториями, признаны Россией», - сказал Симонян, добавив, что Беларусь и Казахстан присоединились к пилотной инициативе.

Таким образом, данная инициатива будет способствовать свободному перемещению людей на территории ЕАЭС во время эпидемии - с минимальным риском.

Еще на ранней стадии эпидемии Армения инициировала снижение импортных пошлин на медицинское оборудование и продукты, обеспечивающие безопасность пищевых продуктов – на 6 месяцев. «Это также приветствовали государства-члены ЕАЭС. С конца марта до сентября обнулялись таможенные пошлины на ввоз медицинского оборудования и некоторых лекарств, срок продлен до мая. Однако в измененное решение включено 30 наименований товаров вместо прежних 60», - сказал замминистра, добавив, что в список включены товары, местное производство которых еще не является достаточным.

Симонян напомнил, что в то время спрос на некоторые товары был высоким, а их местное производство еще не было достаточно развито. Из-за небольшого объема масок, перчаток и прочих защитных средств цены выросли. «В то время нам, как воздух, необходимо было обнулить таможенные пошлины на ввоз товаров, чтобы максимально снизить нагрузку», - сказал он.

Во время пандемии Армения также инициировала идею «Зеленого коридора» для стран ЕАЭС, которая предполагает упрощение механизмов проверки для перемещения товаров из одной страны в другую. «В нашем случае это было чрезвычайно необходимо, так как чтобы выйти на рынок других стран-членов ЕАЭС мы пересекаем территорию третьей страны. На КПП Верхний Ларс также были проблемы из-за заторов, иногда и из-за погодных условий», - сказал Симонян, добавив, что планируется применять навигационные пломбы, благодаря которым будет обеспечено движение товаров по территории ЕАЭС без каких-либо ограничений.

Создана рабочая группа высокого уровня для разрешения споров по свободному перемещению товаров по территории ЕАЭС. В рамках этого была достигнута договоренность об обеспечении бесперебойного движения товаров на таможенном посту Верхний Ларс до конца года – при наличии навигационных пломб. «Российская сторона предоставит армянской стороне специальный участок во Владикавказе, где армянские грузовики смогут снимать пломбы, и только в случае необходимости будет проведен процесс проверки документов. Это направлено на снижение контроля, а также на исключение заторов на таможенном посту Верхний Ларс», - сказал Симонян.

Анна Григорян