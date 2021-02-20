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Обнуление таможенных пошлин, взаимное признание тестов. Программы ЕАЭС по инициативе Армении

Обнуление таможенных пошлин, взаимное признание тестов. Программы ЕАЭС по инициативе Армении

В рамках Евразийского экономического союза Армения выступила с рядом успешных инициатив - особенно во время эпидемии, способствуя  импорту медицинских товаров и основных продуктов питания в страны Союза без таможенных пошлин во время тяжелой эпидемии. Еще одна совместная инициатива - пилотная программа взаимного признания теста Covid-19. 

Об этом в беседе с  Арменпресс сообщил  заместитель министра экономики Армении Варос Симонян. 

«Последняя инициатива Армении в рамках ЕАЭС связана с пилотной программой Евразийского банка развития «Путешествие без Covid-19», в направлении которой разработано цифровое приложение, определены условия, согласно которым лаборатории могут проводить тесты ПЦР.  Таким образом, мы решили проблему свободного передвижения людей, а также другой важный вопрос: результаты, предоставляемые нашими лабораториями, признаны Россией», - сказал Симонян, добавив, что   Беларусь и Казахстан присоединились к пилотной инициативе.

Таким образом, данная инициатива будет способствовать свободному перемещению людей на территории ЕАЭС во время эпидемии - с минимальным риском.  

Еще на ранней стадии эпидемии Армения инициировала  снижение импортных пошлин на медицинское оборудование и продукты, обеспечивающие безопасность пищевых продуктов – на 6 месяцев. «Это также приветствовали государства-члены ЕАЭС. С конца марта до сентября обнулялись таможенные пошлины на ввоз медицинского оборудования и некоторых лекарств, срок продлен до мая. Однако в измененное решение включено 30 наименований товаров вместо прежних 60», - сказал замминистра, добавив, что в список включены товары, местное производство которых еще не является достаточным.

Симонян напомнил, что в то время спрос на некоторые товары был высоким, а их местное производство еще не было достаточно развито. Из-за небольшого объема масок, перчаток и прочих защитных средств цены выросли. «В то время нам, как воздух, необходимо было обнулить  таможенные пошлины на ввоз товаров, чтобы максимально снизить нагрузку», - сказал он. 

Во время пандемии Армения также инициировала идею «Зеленого коридора» для стран ЕАЭС, которая предполагает упрощение механизмов проверки для перемещения товаров из одной страны в другую. «В нашем случае это было чрезвычайно необходимо, так как чтобы выйти на рынок других стран-членов ЕАЭС мы пересекаем  территорию третьей страны.  На КПП Верхний Ларс также были проблемы из-за заторов, иногда и из-за погодных условий», - сказал Симонян, добавив, что планируется применять навигационные пломбы, благодаря которым будет обеспечено движение товаров по территории ЕАЭС без каких-либо ограничений.   

Создана рабочая группа высокого уровня для разрешения споров по   свободному перемещению товаров по территории ЕАЭС. В рамках этого была достигнута договоренность об обеспечении бесперебойного движения товаров на таможенном посту Верхний Ларс до конца года – при  наличии навигационных пломб. «Российская сторона предоставит армянской стороне специальный участок во Владикавказе, где армянские грузовики смогут снимать пломбы, и только в случае необходимости будет проведен процесс проверки документов.  Это   направлено на снижение контроля, а также на исключение заторов на таможенном посту Верхний Ларс», - сказал Симонян.


Анна Григорян


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