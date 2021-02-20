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COVID-19: в Армении подтверждено 223 новых случая

COVID-19: в Армении подтверждено 223 новых случая

По состоянию на  11:00 часов  20 февраля в Армении  было подтверждено 170 234 случая заболевания коронавирусом: из них 161903 человека выздоровели, 3159 - скончались.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, в настоящее время лечение от коронавируса получают 4373 пациента. Всего было проведено 700.797 тестов.

«Таким образом, вчера было проведено 3509 тестов, из которых подтверждено 223 новых случая заболевания коронавирусом. У нас 113 случаев выздоровления и 1 случай смерти.

Накануне зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты  болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 799», - говорится в сообщении.


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