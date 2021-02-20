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Арцах возродится вновь и продолжит свой вечный путь. Араик Арутюнян

Арцах возродится вновь и продолжит свой вечный путь. Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю 33-й годовщины Арцахского движения.

Как  передает Арменпресс, Араик Арутюнян подчеркнул, что во имя мучеников, чаяний и поколений Арцах вновь возродится, восстанет из руин и продолжит свой вечный путь. 

«Дорогие соотечественники, 20 февраля 1988 года вошло в анналы истории армянского народа как символ возрождения национального духа, крепкого единства и нерушимой воли, как начало целого периода борьбы, восстановления и созидания, потерь и побед. С того дня прошло 33 года. Сегодня армянство Арцаха переживают один из самых тяжелых и трудных периодов  своей истории. Оно живет, словно зажатое, стиснув зубы,  сжав  кулак и сдерживая в горле крик и слезы в глазах. Оно живет, поддерживая в себе дух и идеи 1988 года, еще более уверенное   в том, что избранный им путь верен и необратим, что сегодня оно более чем когда-либо должно жить и строить свою родную землю, которую дважды освящала его кровь современных героев. 

И во имя  наших мучеников, наших чаяний и поколений Арцах   возродится вновь, восстанет из руин и продолжит свой вечный путь. Мы обязаны продолжать ценностную борьбу Арцахского движения,   быть более сильными, более развитыми  и сплоченными, решительно отстаивая свои права и свободы, национальные интересы и ценности, нашу честь и достоинство. Вот  путь к выживанию армянского народа.  И  пусть на этом пути мир и успех сопровождают наш народ и Родину», - отметил Араик Арутюнян.


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