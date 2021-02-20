Арцах возродится вновь и продолжит свой вечный путь. Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю 33-й годовщины Арцахского движения.

Как передает Арменпресс, Араик Арутюнян подчеркнул, что во имя мучеников, чаяний и поколений Арцах вновь возродится, восстанет из руин и продолжит свой вечный путь.

«Дорогие соотечественники, 20 февраля 1988 года вошло в анналы истории армянского народа как символ возрождения национального духа, крепкого единства и нерушимой воли, как начало целого периода борьбы, восстановления и созидания, потерь и побед. С того дня прошло 33 года. Сегодня армянство Арцаха переживают один из самых тяжелых и трудных периодов своей истории. Оно живет, словно зажатое, стиснув зубы, сжав кулак и сдерживая в горле крик и слезы в глазах. Оно живет, поддерживая в себе дух и идеи 1988 года, еще более уверенное в том, что избранный им путь верен и необратим, что сегодня оно более чем когда-либо должно жить и строить свою родную землю, которую дважды освящала его кровь современных героев.

И во имя наших мучеников, наших чаяний и поколений Арцах возродится вновь, восстанет из руин и продолжит свой вечный путь. Мы обязаны продолжать ценностную борьбу Арцахского движения, быть более сильными, более развитыми и сплоченными, решительно отстаивая свои права и свободы, национальные интересы и ценности, нашу честь и достоинство. Вот путь к выживанию армянского народа. И пусть на этом пути мир и успех сопровождают наш народ и Родину», - отметил Араик Арутюнян.