В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

МЧС РА сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, закрыты автомобильная дорога Берд-Чамбарак, горный перевал Варденяц, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

Также труднопроходимы межобщинные дороги Амасийского района Ширакской области.

Повороты Дилижана закрыты для грузовиков с прицепами, для других транспортных средств - труднопоходимы.

В Котайкской, Тавушской, Армавирской, Сюникской областях, в городах Аштарак и Талин Арагацотнской области, в районе Арагаца снегопад.

В Амасийском районе Ширакской области, в селах Кети, Джаджур, Капс, Ахурян, идет метель.

В Ашоцком районе Ширакской области, на трассе Артик-Алагяз, на участке Сисиан-Зангер Сюникской области (труднопроходимы) местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось около 600 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.