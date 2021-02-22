Классик всемирной кинематографии

Газета “Айастани Анрапетутюн”/«Арменпресс»

«Пелешяна можно назвать поэтом, сказателем, плетущим мифы. Конечно, в первую очередь его можно назвать режиссером-документалистом, но вы сразу ошибетесь, если будете рассматривать его искусство лишь в этом ракурсе, потому что, вспоминая фильм «Мы», вы понимаете, что он -поэт. В этом фильме потрясающий дух Чаренца, масштаб и вес Чаренца, взгляд Чаренца на свою страну и на свой народ. Когда смотришь фильм «Времена года», понимаешь, что он - дитя души Туманяна, писатель-философ с мировоззрением ... Более того, он имеет право быть человеком мира, он имеет право говорить о человечности и судьба этой планеты, потому что он создал «Мы» и «Времена года». Пелешян нарисовал свое древо жизни.

Насколько несовершенной была бы армянская кинематография, если бы мир армянского Ширака не породил одного из своих гениев, великого эстета, бога документального кино, актера и сценариста Артавазда Пелешяна. Он родился в Гюмри 22 февраля 1938 года. Профессиональное образование получил на режиссерском факультете ВГИК Москвы (студия Леонида Кристи). Его фильмы со студенческих лет и до сих пор завоевывают множество наград, принося автору заслуженное признание и известность. В 1972 году вместе с Кулиджановым Артавазд Пелешян снял фильм «Звездный час», а фильме «Сибириада» Михалкова-Кончаловского был автором документальной части. По сценарию Пелешяна Микаэл Вартанов снял фильм «Осенняя пастораль».

Работа Пелешяна «Дистанционное редактирование или теория расстояния» стала новым шагом в истории монтажа, его книга «Мое кино», опубликованная в 1988 году и получившая первую премию Союза кинематографистов СССР, содержит все его теоретические работы и сценарии. В фильмах Пелешяна границы между художественным и документальным фильмом размыты, и то и другое воспринимается как реальная поэтическая текстура или сущность. Документальные фильмы «Горный патруль», «Народный край» и «Начало», снятые им еще в студенческие годы выделяются оригинальным художественным стилем и свежими средствами кинематографического языка. Это были 1964-1967 годы. Годы творческих поисков.

В 1969 году он снял свой знаменитый фильм «Мы», удостоенный почетного диплома Международного кинофестиваля в Оберхаузене. В этом фильме Пелешян впервые применил элементы удаленного монтажа. Основные кадры он предпочитал размещать подальше друг от друга, чтобы максимально воздействовать на объектив сопровожденим звуков. Один из фокусников мира кино Сергей Параджанов назвал бы его «исключительным гением кино». Еще один деятель этой области, Годфри Реджио, признался. «Мой кумир в кино - Артавазд Пелешян. Я видел почти все его фильмы. Трудно сказать, какой из них лучше… Если я в фильме зажигаю искры, то он - молнии.

Иностранец, очарованный искусством Пелешяна, видел эти молнии в фильмах: «Природа», «Жизнь», «Конец», «Бог в России», «Наш век», «Звездный миг», «Туземцы», «Сон», «Страна людей». Творения, получившие десятки и десятки международных наград. Книги о его творчестве были написаны и опубликованы в США, Бразилии, Италии, Австрии, Германии, Колумбии, Франции, Чехии и Мексике. Наследие великого эстета кино теперь принадлежит не только нам, оно принадлежит всему миру. Мир узнал об армянах и Армении и через Артавазда Пелешяна.

Пожелаем же долгих лет классику документального кино …

Акоп СРАПЯН