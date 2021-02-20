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"Айастани Анрапетутюн". Возвращение к истокам

"Айастани Анрапетутюн". Возвращение к истокам

20 февраля в Степанакерте состоялось внеочередное заседание Совета народных депутатов НКАО, на котором было принято решение  обратиться в Верховные советы  Азербайджанской ССР и Армянской  ССР с требованием вывести НКАО из состава  Азербайджанской ССР и  вернуть в  состав Армянской  ССР. В тот же день в Ереване началась демонстрация в поддержку арцахских армян. 

В беседе с  «Айастани Анрапетутюн», обращаясь к историческим событиям, произошедшим 33 года назад, писатель, публицист, политаналитик Арцрун Пепанян отметил, что это движение не имело аналогов в истории армянского народа. Движение, ставшее впоследствии неповторимым и достойным зависти, долгое время не имело успеха. Народ словно был  в глубоком сне и зажат -  как человек, как гражданин, но преодолеть все это и выйти на митинги было сложно, ведь это в Советском Союзе было строго запрещено.  

Пепанян уверен, что каждый, особенно те, кто знает проблемы и особенности нации, должны предпринять шаги, чтобы выйти из ситуации, иначе она усугубится и потом будет намного труднее. . «Люди, носители национального, должны прислушаться к этому сигналу  и предпринять шаги, чтобы не допустить всего этого», - подчеркнул он. Несмотря на это, политаналитик также видит очень важный позитивный сдвиг — сегодня все больше людей начали осознавать реальность и проблемы. 

По словам собеседника, когда он в свое время говорил, что у наших людей в душе остался негативный след прошлого, это не принимали всерьёз и обвиняли во всем только власть. Сейчас многие понимают, что есть проблема, тянущаяся из прошлого, негативное влияние более чем тысячелетней давности наложило отпечаток на наш народ, и для ее устранения необходимо предпринять радикальные шаги. Только так можно будет окончательно превратиться из народа в нацию, чтобы   противостоять сегодняшним вызовам.


Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты


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