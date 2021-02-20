"Айастани Анрапетутюн". Возвращение к истокам

20 февраля в Степанакерте состоялось внеочередное заседание Совета народных депутатов НКАО, на котором было принято решение обратиться в Верховные советы Азербайджанской ССР и Армянской ССР с требованием вывести НКАО из состава Азербайджанской ССР и вернуть в состав Армянской ССР. В тот же день в Ереване началась демонстрация в поддержку арцахских армян.

В беседе с «Айастани Анрапетутюн», обращаясь к историческим событиям, произошедшим 33 года назад, писатель, публицист, политаналитик Арцрун Пепанян отметил, что это движение не имело аналогов в истории армянского народа. Движение, ставшее впоследствии неповторимым и достойным зависти, долгое время не имело успеха. Народ словно был в глубоком сне и зажат - как человек, как гражданин, но преодолеть все это и выйти на митинги было сложно, ведь это в Советском Союзе было строго запрещено.

Пепанян уверен, что каждый, особенно те, кто знает проблемы и особенности нации, должны предпринять шаги, чтобы выйти из ситуации, иначе она усугубится и потом будет намного труднее. . «Люди, носители национального, должны прислушаться к этому сигналу и предпринять шаги, чтобы не допустить всего этого», - подчеркнул он. Несмотря на это, политаналитик также видит очень важный позитивный сдвиг — сегодня все больше людей начали осознавать реальность и проблемы.

По словам собеседника, когда он в свое время говорил, что у наших людей в душе остался негативный след прошлого, это не принимали всерьёз и обвиняли во всем только власть. Сейчас многие понимают, что есть проблема, тянущаяся из прошлого, негативное влияние более чем тысячелетней давности наложило отпечаток на наш народ, и для ее устранения необходимо предпринять радикальные шаги. Только так можно будет окончательно превратиться из народа в нацию, чтобы противостоять сегодняшним вызовам.

Полностью текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты