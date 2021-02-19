Более 100 конгрессменов США призвали Байдена поддержать Арцах и Армению

Более ста членов Конгресса США призвали администрацию президента Джо Байдена предпринять конкретные шаги для выживания Арцаха и обеспечения безопасности Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В письме, адресованном государственному секретарю и министру обороны США, подчеркивается серьезность регионального кризиса, вызванного шестинедельной безжалостной агрессией Азербайджана и Турции прошлой осенью, и предлагаются срочные меры со сторон США:

- экстренная помощь, которая даст жителям Арцаха возможность восстановить свои общины и нормальную жизнь, не опасаясь дальнейшего кровопролития.

- возобновление поисков прочного регионального урегулирования, основанного на фундаментальном праве на самоопределение, которое будет защищать безопасность Арцаха и помогать предотвратить возникновение новой войны.

- признание права народа Арцаха на самоопределение и его роли в качестве законной стороны переговоров в разрешении этого конфликта.

- шаги по обеспечению немедленного освобождения армянских заключенных:

- США должны принять ответственность, включая санкции против высокопоставленных лидеров Азербайджана и Турции, удержание помощи Баку и т.д.

- поддержка экономического развития Армении и помощь армянам, перемещенным в результате агрессии Азербайджана.

- признание Геноцида армян президентом Байденом.