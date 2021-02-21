По траектории истории

21 февраля — Международный день родного языка (International Mother Language Day) был провозглашен Генконференцией ЮНЕСКО и отмечается во многих странах мира.

- 21 февраля 1944 г. Мисак Манушян - французский антифашист, поэт и боец французского движения сопротивления армянского происхождения, был расстрелян вместе с 21 членом его группы. Позже ему было присвоено звание Национального героя Франции.

- 21 февраля 1888г. родился Ерванд Кохбетлянц, российский математик, геофизик и изобретатель армянского происхождения (умер в1974 г.).

- 21 февраля 1902г. умер Александр Ерицян, армянский историк, археолог. Отец Заслуженного деятеля искусств Армянской ССР Гарегина Ерицяна.

- 21 февраля 1909г. родился Бабкен Колозян — армянский живописец, педагог, деятеля искусств Армянской ССР (умер в 1961). Отец живописца, гончара Армена Колозяна.

М. А.