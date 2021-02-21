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По траектории истории

По траектории истории

21 февраля — Международный день родного языка  (International Mother Language Day) был провозглашен Генконференцией  ЮНЕСКО и отмечается во многих странах мира.

-  21 февраля 1944 г. Мисак Манушян -  французский антифашист, поэт и боец французского движения сопротивления армянского происхождения, был расстрелян   вместе с 21 членом его группы. Позже ему было присвоено звание Национального героя Франции.

- 21 февраля 1888г.  родился Ерванд Кохбетлянц, российский  математик, геофизик и изобретатель  армянского происхождения  (умер в1974 г.).

- 21 февраля 1902г. умер  Александр Ерицян, армянский историк,   археолог. Отец Заслуженного деятеля искусств Армянской ССР Гарегина Ерицяна.

- 21 февраля 1909г.  родился Бабкен Колозян —  армянский живописец, педагог, деятеля искусств Армянской ССР  (умер в 1961). Отец живописца, гончара Армена Колозяна.

 

М. А.


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