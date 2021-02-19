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Задержана азербайджановед Анжела Элибегова

Задержана азербайджановед Анжела Элибегова

Как сообщает адвокат Давид Авагян, задержана азербайджановед Анжела Элибегова. Как сообщает Арменпресс, об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.

«Я нахожусь в здании СНБ. Азербайджановед Анжела Элибегова была доставлена в Следственное управление СНБ с места работы. Более 40 минут сотрудники СНБ не позволяют мне войти в здание, чтобы встретиться с моим клиентом для оказания юридической помощи, что является грубым нарушением прав моего клиента на защиту», - написал адвокат.


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