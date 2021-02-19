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Задержан экс-руководитель аппарата НС Армении Ара Сагателян

Задержан экс-руководитель аппарата НС Армении Ара Сагателян

Адвокат Акоп Енокян сообщает о задержании бывшего руководителя аппарата Национального Собрания Армении Ара Сагателяна. Как сообщает Арменпресс, Енокян написал об этом на своей странице в Facebook.

Сотрудники Службы национальной безопасности провели обыск в доме Сагателяна и подвергли последнего приводу.


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