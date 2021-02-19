Под председательством вице-премьера Авиняна состоялось заседание Совета по развитию МСП

Под председательством вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна 19 февраля состоялось 18-е заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Авиняна, в заседании также приняли участие временный поверенный в делах Соединенного Королевства в Армении Хелен Фейзи и глава ереванского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Дмитрий Гвиндадзе.

В своем приветственном слове вице-премьер Тигран Авинян отметил:

“Уважаемые коллеги, приветствую вас на 18-м заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Прежде чем приступить к работе, хочу затронуть ряд вопросов, связанных с развитием отрасли.

2020 год стал для Армении годом множества кризисов, учитывая коронавирус начала года и войну, развязанную Азербайджаном против Арцаха осенью. Все это разрушительно сказалось на экономике и социально-экономической жизни. Мы закончили экономический год спадом в экономике примерно на 7,5%, что не может не иметь социальных последствий.

Прошлый год сделал более очевидными те глубокие проблемы, которые накопились и в целом характеризуют экономическую систему нашей страны. В частности, недостаточный уровень конкурентоспособности и технологического развития, отсюда и низкая способность противостоять форс-мажорным обстоятельствам и меньшая гибкость в адаптации к ситуациям. Эти проблемы более остро выражены по части малых и средних предприятий.

Помимо того, что нужно делать выводы, исходя из этих реалий, возникает также необходимость переосмысления экономической политики и преобразования в соответствии с существующими проблемами. В этом контексте в основе повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий должны лежать индустриализация, технологическая модернизация и завоевание конкурентной позиции в глобальных цепочках создания стоимости.

Конечно, все присутствующие уже информированы, что в рамках реализации пунктов опубликованной премьер-министром дорожной карты 4 февраля правительство утвердило «Программу экономического реагирования и план действий», основная цель которой заключается в стимулировании экономической активности, обеспечении благоприятной среды и условий для развития бизнеса в ближайшие шесть месяцев.

Хотя программа должна быть реализована в краткосрочной перспективе, все действия и мероприятия, включенные в нее, также должны способствовать восстановлению и устойчивому развитию экономики в среднесрочной перспективе. Важное место в программе уделено регулярным консультациям с частным сектором, посредством которых мы постараемся выявить проблемы и найти решения. Можем считать, что это заседание знаменует собой начало этих консультаций. В заключение я также хотел бы поприветствовать и поблагодарить наших международных партнеров за участие в сегодняшнем заседании”.

Временный поверенный в делах Соединенного Королевства в Армении Хелен Фейзи приветствовала участников заседания, выразив готовность Великобритании продолжать поддерживать меры, способствующие экономическому развитию. Она подчеркнула необходимость внедрения и применения таких инструментов, которые позволят наиболее эффективно преодолеть возникшие в прошлом году проблемы.

Руководитель ереванского офиса ЕБРР Дмитрий Гвиндадзе, коснувшись миссии ЕБРР, представил динамику операций банка в Армении. По его словам, в прошлом году объем операций ЕБРР в Армении составил рекордные 160 млн евро, из которых около 93% приходится на частный сектор. Он отметил, что ЕБРР очень заинтересован в поддержке экономического диалога между частным и государственным секторами, который, в свою очередь, должен способствовать развитию частного предпринимательства.

В ходе заседания были обсуждены существующие в сфере госзакупок проблемы, возможности и перспективы их решения. Были затронуты вопросы, связанные с крупными торговыми сетями, включая вопросы поставок, продажи местной продукции и др. Предметом обсуждения стали вопросы маркировки и повышения цен на службу доставки “Айпоста”. В повестке был также вопрос о расширении банками инструментов доступа к финансовым ресурсам.