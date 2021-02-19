Пашинян остается самым рейтинговым политиком Армении: GALLUP
Согласно проведенному армянским представительством «GALLUP International Association» в Армении опросу, премьер-министр Армении Никол Пашинян остается политиком с самым высоким рейтингом в Армении. Как сообщает Арменпресс, результаты опроса на пресс-конференции представил Арам Навасардян, директор организации «MPG», которая является полноправным представителем международной ассоциации GALLUP в Армении.
Опрос проводился в Республике Армения с 15 по 17 февраля 2021 года. Сначала респондентов попросили оценить свое отношение к политикам по шкале от 1 до 5. Ниже представлены средние оценки:
- премьер-министр Никол Пашинян - 2,8 балла,
- президент Армен Саркисян - 2,3 балла,
- первый президент Левон Тер-Петросян - 1,7 балла,
- второй президент Роберт Кочарян - 2 балла,
- третий президент Серж Саргсян - 1,7 балла,
- глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян - 2,2 балла,
- лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян - 1,8 балла,
- лидер партии «Айреник» Артур Ванецян - 1,5 балла,
- лидер «Движения спасения Армении» Вазген Манукян - 1,6 балла,
- представитель «Армянской революционной федерации» Ишхан Сагателян - 1,6 балла.
По его словам, все упомянутые политики получили оценки ниже среднего, то есть ни один из политиков не оценивается положительно.
В сложившейся политической ситуации 37,1% респондентов сочли проведение досрочных парламентских выборов однозначно необходимым, 21,3% выбрали «скорее необходимый» вариант, 13,6% - «скорее не необходимым», 19,7% - «совсем не нужным». Так, около 58% ответили, что необходимы досрочные парламентские выборы.
Гражданам также предлагали выбрать, какой вариант проведения внеочередных выборов они считают приемлемым или правильным: 41,2% заявили, что выборы должны проводиться под руководством Никола Пашиняна; 28,2% заявили, что выборы должны проводиться без руководства Никола Пашиняна; 7,9% заявили, что выборы должны проводиться временным правительством, предложенным оппозицией.
Около 14% затруднились ответить на этот вопрос, другие варианты выбрали 8,9%.
Граждан также спрашивали, за какую партию они проголосовали бы, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье:
- фракция «Мой шаг» - 33,1%,
- партия «Процветающая Армения» - 4,4%,
- партия «Просвещенная Армения» - 2,6%,
- Республиканская партия Армении - 2,2%,
- партия «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн». - 2,2%,
- партия «Родина» - 0,9%,
- партия «Республика» - 0,7%,
- «Сасна Црер» - 0,4%,
- «Решение гражданина» - 0,2%
Были также индивидуальные ответы: 5,6% сказали, что проголосовали бы за Роберта Кочаряна, 0,9% - за Вазгена Манукяна. Вариант «Ни за кого не будут голосовать» выбрали 27,2% опрошенных, остальные варианты имеют меньший процент.
Около 40% респондентов не определились с выбором, не находят партию, за которую могли бы голосовать.
38,8% респондентов считают, что Никол Пашинян должен оставаться на своем посту, 43,6% отметили вариант «Никол Пашинян должен уйти в отставку», 17,6% затруднились с ответом на этот вопрос. Навасардян отметил, что если в предыдущем опросе, 13 ноября, только 35% сказали, что Никол Пашинян должен уйти в отставку, то сейчас эта цифра увеличилась почти на 8%.
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