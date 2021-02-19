Пашинян остается самым рейтинговым политиком Армении: GALLUP

Согласно проведенному армянским представительством «GALLUP International Association» в Армении опросу, премьер-министр Армении Никол Пашинян остается политиком с самым высоким рейтингом в Армении. Как сообщает Арменпресс, результаты опроса на пресс-конференции представил Арам Навасардян, директор организации «MPG», которая является полноправным представителем международной ассоциации GALLUP в Армении.

Опрос проводился в Республике Армения с 15 по 17 февраля 2021 года. Сначала респондентов попросили оценить свое отношение к политикам по шкале от 1 до 5. Ниже представлены средние оценки:

премьер-министр Никол Пашинян - 2,8 балла,

президент Армен Саркисян - 2,3 балла,

первый президент Левон Тер-Петросян - 1,7 балла,

второй президент Роберт Кочарян - 2 балла,

третий президент Серж Саргсян - 1,7 балла,

глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян - 2,2 балла,

лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян - 1,8 балла,

лидер партии «Айреник» Артур Ванецян - 1,5 балла,

лидер «Движения спасения Армении» Вазген Манукян - 1,6 балла,

представитель «Армянской революционной федерации» Ишхан Сагателян - 1,6 балла.

По его словам, все упомянутые политики получили оценки ниже среднего, то есть ни один из политиков не оценивается положительно.

В сложившейся политической ситуации 37,1% респондентов сочли проведение досрочных парламентских выборов однозначно необходимым, 21,3% выбрали «скорее необходимый» вариант, 13,6% - «скорее не необходимым», 19,7% - «совсем не нужным». Так, около 58% ответили, что необходимы досрочные парламентские выборы.

Гражданам также предлагали выбрать, какой вариант проведения внеочередных выборов они считают приемлемым или правильным: 41,2% заявили, что выборы должны проводиться под руководством Никола Пашиняна; 28,2% заявили, что выборы должны проводиться без руководства Никола Пашиняна; 7,9% заявили, что выборы должны проводиться временным правительством, предложенным оппозицией.

Около 14% затруднились ответить на этот вопрос, другие варианты выбрали 8,9%.

Граждан также спрашивали, за какую партию они проголосовали бы, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье:

фракция «Мой шаг» - 33,1%,

партия «Процветающая Армения» - 4,4%,

партия «Просвещенная Армения» - 2,6%,

Республиканская партия Армении - 2,2%,

партия «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн». - 2,2%,

партия «Родина» - 0,9%,

партия «Республика» - 0,7%,

«Сасна Црер» - 0,4%,

«Решение гражданина» - 0,2%

Были также индивидуальные ответы: 5,6% сказали, что проголосовали бы за Роберта Кочаряна, 0,9% - за Вазгена Манукяна. Вариант «Ни за кого не будут голосовать» выбрали 27,2% опрошенных, остальные варианты имеют меньший процент.

Около 40% респондентов не определились с выбором, не находят партию, за которую могли бы голосовать.

38,8% респондентов считают, что Никол Пашинян должен оставаться на своем посту, 43,6% отметили вариант «Никол Пашинян должен уйти в отставку», 17,6% затруднились с ответом на этот вопрос. Навасардян отметил, что если в предыдущем опросе, 13 ноября, только 35% сказали, что Никол Пашинян должен уйти в отставку, то сейчас эта цифра увеличилась почти на 8%.