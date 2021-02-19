Проект «Ереванский бестселлер» агентства «Арменпресс» удостоился премии «Друг книги»

Издательский дом «Антарес» вручил награды «Друг книги» средствам массовой информации, журналистам, частным лицам за продвижение и популяризацию книг и чтения посредством интервью, литературных проектов, телешоу и других программ. Государственное информационное агентство «Арменпресс» удостоилось грамоты за оперативное освещение проекта «Ереванский бестселлер».

Как сообщает Арменпресс, церемония награждения состоялась в День дарения книги, 19 февраля, в книжном магазине «Даран».

«Как инструмент PR, проект «Ереванский бестселлер» внес очень значительный вклад в распространение книги. Многие каждую неделю знакомились с не менее десятью книгами посредством Рузанны, Розы и Анжелы. «Арменпресс» сформировал очень прочную традицию. Важно, что она продолжается и по сей день», - сказал главный редактор «Антарес» Аркменик Никогосян.

Наград удостоились также «Медиамакс», Ardi.am, Общественное телевидение, «Шогакат», Vnews Culture, «Граниш», «Лофт», журнал «Ереван», Общественного радио Армении, культурное приложение газеты «Грапарак», платформа yerevanyanesquiz.org.

«Друзьями книги» были признаны Армине Саркисян, Нуне Алексанян, Анжела Амбарцумян, Ованес Варданян, Айк Амбарцумян, Эрмине Акопян, Врам Ханамирян, Лусане Джалалян, Ваге Гукасян, Асмик Авагян, Анжела Григорян, Нарине Гижларян, Нерсес Айрапетян, Асмик Акопян, Шушан Карапетян, Татев Овакимян, Армине Бояджян, Назели Оганян.