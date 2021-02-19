В День дарения книги армянские издательства представили свои издания

На выставке-продаже в Национальной библиотеке им. Хнко Апера в День дарения книг издательства “GCM”, “Edit Print” и “Zangak” представили свои лучшие работы, изданные в последнее время.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор-учредитель “GCM” Смбат Гюрджян сказал, что День дарения книг он считает уже устоявшейся традицией. Это значимый праздник, уже укоренившийся в нашем обществе. «Было время, когда книги были задвинуты на второй план, но, благодаря таким инициативам, любовь людей к книгам и к чтению восстанавливается. Ни одно поколение, ни один народ не имеет будущего без книг, без образования», - подчеркнул Гюрджян.

Он сообщил, что их издательство в День книги представило своеобразные, уникальные книги, игры-мозаики, которые никого не оставят равнодушным. Книги “GCM” говорят и поют. На выставке были представлены произведения Ованнеса Туманяна, Газароса Агаяна, Хнко Апера, которые ребенок сможет не только прочесть, но и разукраситьть.

Писатель и главный специалист отдела маркетинга и продаж издательского дома “Edit Print” Давид Самвелян подчеркнул, что в рамках праздника состоялась презентация трех новых книг. Были представлены книги современных писателей «Типанго» Вагана Тер-Казаряна, «Адамамут» Айка Сируняна, «Осторожный бас» Арама Алавердяна. Он также представил книгу «101 бизнес-секрет». Переизданы книги «Мудрые сказки мира», «Армянские народные сказки» с дополнениями и новыми иллюстрациями.

Он подчеркнул, что «Эдит Принт» часто обращается к Ованнесу Туманяну, издает книги о детстве, о семье писателя, представляет критика, энциклопедиста Туманяна. “Мне кажется, читать нужно с раннего возраста. Если у нас будет поколение, любящее чтение, страна будет более развитой. Начитанного невозможно обмануть. Родители должны своим детям подавать пример, они и сами должны читать, а не только заставлять детей», - подчеркнул Самвелян, добавив, что он рад, что многие родители пришли в библиотеку на этот праздник вместе с детьми. Библиотечная жизнь постепенно восстанавливается, библиотеки пополняются, количество посетителей увеличивается.

По словам исполнительного директора издательства «Зангак» Эмина Мкртчяна, День дарения книг отмечать 19 февраля очень значимо, потому что это день рождения Ованнеса Туманяна,. «Многие думают, что это всемирный праздник, но мы знаем, что День дарения книг появился в нашей стране по инициативе Левона Ананяна. И уже много лет этот праздник играет значительную роль, в частности, в издательском и литературном мире. Сейчас СМИ издательскому делу, уделяют больше внимания, организуются различные мероприятия и праздники», - сказал исполнительный директор издательства.

Мкртчян подчеркнул, что они представляют книги, изданные за последние годы. Несмотря на то, что 2020 год был полон сюрпризов, издательский отдел не прекращал работу, работали дома и продолжали реализовывать начатые проекты. В 2020 году они издали десятки новых книг: детских, книг всемирной литературы, переводов, произведения разных всемирно известных европейских писателей и армянских авторов. Все книги изданы высококачественной печатью и с прекрасными иллюстрациями. “Мы реализуем три проекта, посвященных Туманяну. Мы издадим переводы Туманяна, книгу о его жизни и деятельности», - заключил Мкртчян.

С целью повышения интереса и любви к книгам и к чтению в День рождения Ованнеса Туманяна, 19 февраля, в Армении отмечается День дарения книг. Праздник был учрежден в 2008 году по инициативе председателя Союза писателей Левона Ананяна.

В рамках праздника - Дня дарения книг в столице, в регионах Армении проводится множество мероприятий. Писатели посещают школы, общаются с учениками и дарят им книги, книжные магазины по случаю праздника книги предлагают по сниженным ценам, издательства представляют читателям новые издания, в библиотеках организуются различные мероприятия и чтения.

Анжела Амбарцумян