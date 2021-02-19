Известен состав команды борцов греко-римского стиля, которые отправятся на турнир в Киев

Известен состав армянской команды борцов греко-римского стиля, которые примут участие в международном турнире, проходящем в Киеве.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы. За медали поборются Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Армен Меликян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Карен Асланян (67 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Карапет Чалян (77 кг), Варужан Григорян (77 кг), Артавазд Варданян (82 кг), Артур Алексанян (97 кг), Артур Шагинян (97 кг) и супертяжеловес Давид Овасапян (130 кг).

Турнир состоится в Киеве с 25 по 28 февраля.