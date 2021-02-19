В Германии стремительно распространяется британский штамм коронавируса

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан призвал к осторожности в вопросе постепенного снятия ограничений в связи с COVID, отметив, что ситуация еще не полностью под контролем.

"Вирус не сдается, мы ясно видим это... С одной стороны, если мы посмотрим на цифры за неделю, налицо падение (числа новых больных - ред.), рост числа вакцинированных. Одновременно с этим - растущее количество вызывающих заболевание мутаций вируса в Германии. Это встречное движение на фоне падения цифр. Это требует осторожности. Потребность в снятии нокдауна велика, но нужно действовать осторожно, чтобы не проиграть достигнутого", - сказал министр на пресс-конференции в Берлине,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Шпана, британская мутация вируса Б117 особенно быстрыми темпами распространяется в Германии, "каждый пятый позитивно протестированный инфицирован этим штаммом".