Доходы Renault в 2020 году упали на рекордные для компании €8 млрд

Французский автопроизводитель Renault понес финансовый ущерб в размере €8 млрд в 2020 году. Это самые крупные финансовые потери компании за время ее существования. Об этом сообщила корпорация в пятницу.

В заявлении отмечается, что Renault во втором полугодии удалось несколько снизить финансовые потери, вызванные ситуацией с пандемией коронавируса. Оборотный капитал в этот период уменьшился на 8,9%, а чистые потери составили €660 млн. В то же время компания отмечает, что в годовом масштабе продажи ее машин снизились на 21,3%. Другим негативным фактором стали низкие финансовые показатели японского партнера - компании Nissan,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В заявлении приводится высказывание генерального директора Renault Люка де Мео, который подтвердил, что "приоритетными для корпорации остаются цели, определенные в [представленной в январе] программе Renaulution" ("Ренолюция"), - повышение доходов от продажи каждой машины и накопление денежной массы". В заявлении сообщается, что Renault удалось уже сформировать запасы наличности в размере €16,4 млрд, €4 млрд из которых являются кредитами, гарантированными государством.