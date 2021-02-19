Тело замерзшего иностранца нашли в парке в Тбилиси

Замерзшего насмерть мужчину средних лет нашли в парке на улице Узнадзе в Тбилиси.

По информации телеканала Formula, тело мужчины, который не был гражданином Грузии, нашли сидящим на скамейке. Предположительно, смерть могла наступить из-за переохлаждения.

В стране со среды резко ухудшилась погода. В большинстве районов, в том числе впервые этой зимой в столице, выпал снег,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Криминалисты работали на месте в течение нескольких часов. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются МВД Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", которое наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет.