Тело замерзшего иностранца нашли в парке в Тбилиси
14:59, 19 Февраль, 2021
Замерзшего насмерть мужчину средних лет нашли в парке на улице Узнадзе в Тбилиси.
По информации телеканала Formula, тело мужчины, который не был гражданином Грузии, нашли сидящим на скамейке. Предположительно, смерть могла наступить из-за переохлаждения.
В стране со среды резко ухудшилась погода. В большинстве районов, в том числе впервые этой зимой в столице, выпал снег,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Криминалисты работали на месте в течение нескольких часов. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются МВД Грузии.
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", которое наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
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