 Продлевается срок пребывания временно ввезенных автомобилей, зарегистрированных в других странах

Планируется продление срока пребывания временно ввезенных в Армению транспортных средств, зарегистрированных в других странах.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», начальник управления таможенного контроля КГД Артем Карапетян отметил, что ограничения на передвижение по суше все еще действуют, поэтому необходимо продлить срок временного пребывания автомобилей в Армении.

«Максимальный срок пребывания временно ввезенных в Армению транспортных средств, зарегистрированных в других странах в соответствии с законодательством ЕАЭС, составляет 1 год. Из-за ситуации с COVID-19 и закрытых границ многие не смогли вывезти свои автомобили из Армении, хотя допустимый срок в один год истек. В связи с этим решением ЕЭК допустимый срок пребывания указанных автомобилей установлен до 31 марта 2021 года. Комитет государственных доходов Армении был одним из инициаторов упомянутого решения, и сейчас также Комитет государственных доходов принимает меры для продления этого срока», - сказал Артем Карапетян.

По его словам, не исключено, что в связи с пандемией сроки ограничений будут продлены, поэтому необходимо пересмотреть условия пребывания временно ввезенных в Армению транспортных средств, зарегистрированных в других странах.