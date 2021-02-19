В Великобритании создали Агентство перспективных исследований и изобретений

Британское правительство объявило о создании Агентства перспективных исследований и изобретений (The Advanced Research & Invention Agency, ARIA) для поддержки передовых, рискованных и дорогостоящих научных исследований. Его бюджет составит £800 млн (почти $1,1 млрд), пишет Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании на своем сайте.

Организацию возглавят ведущие ученые мира, которые будут определять сферы исследований и финансировать их без бюрократических препятствий, говорится в сообщении.

В правительстве страны надеются, что ARIA поможет укрепить позиции Великобритании как ведущей научной державы и поможет восстановить экономику за счет инноваций. Новое агентство, которое, как ожидается, заработает в полную силу к концу 2022 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отдельное научно-исследовательское подразделение создается по моделям, которые оказались успешными в других странах, в том числе Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Управление, ставившее целью сохранение технологического превосходства американских вооруженных сил, было основано вскоре после запуска в СССР в октябре 1957 года первого искусственного спутника Земли.