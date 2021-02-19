СМИ: BMW отзывает 430 тысяч автомобилей в Германии

Концерн BMW отзывает 430 тысяч автомобилей третьей серии в Германии из-за опасности возгорания, подтвердили в компании онлайн-изданию Focus.

О повышенном риске возгорания известно с 2017 года. В автомобилях с датой производства с июля 2004 по июнь 2012 года может возникнуть короткое замыкание, оплавление контактов или в редких случаях возгорание, в том числе у припаркованных автомобилей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отзываемые автомобили должны поступить на ремонт в мастерские. Затронуты модели с кодом E90-E93.

Автоконцерн BMW производит автомобили марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклы, а также двигатели. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.