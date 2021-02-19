США выразили надежду на работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе

Соединенные Штаты рассчитывают на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на серьезные разногласия, которые могут существовать у Вашингтона с Москвой и Пекином по другим вопросам. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента.

По его словам, в прошлом Россия и Китай во время переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе играли "продуктивную, конструктивную роль, поскольку у них не было интереса в том, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и у них не было интереса в том, чтобы в регионе был конфликт", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над этим [вопросом]", - приводит его слова пресс-служба Госдепартамента.

Ранее в распространенном по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции и США заявлении говорилось, что эти четыре страны заинтересованы в консультациях по ядерной программе Ирана с участием России и Китая. При этом они выразили стремление не допустить разработки Ираном ядерного оружия. Кроме того, "евротройка" и США выразили "приверженность общей цели возвращения Ирана к полному соблюдению им своих обязательств в рамках СВПД".

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.