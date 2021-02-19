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В Аскеране, Мартуни, Мартакерте будут обезврежены неразорвавшиеся ракеты и кассетные бомбы

В Аскеране, Мартуни, Мартакерте будут обезврежены неразорвавшиеся ракеты и кассетные бомбы

СТЕПАНАКЕРТ, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В районах села Хнацах, Айгестан и Красни Аскеранского района, в городах Мартуни, Мартакерт, в прилегающих населенных пунктах планируется обезвредить обнаруженное взрывоопасное оружие.

Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха Унан Тадосян, уточнив, что неразорвавшиеся кассетные бомбы и ракеты будут обезврежены. Взрывы будут слышны в близлежащих районах.

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