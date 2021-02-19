Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной

Вирусолог Центра имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал в интервью радио Sputnik , как может развиваться ситуация с коронавирусом весной.

По его мнению, социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды, может повлиять на рост числа инфицированных, но это будет связано лишь с тем, что люди станут больше контактировать, гулять, перемещаться,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сезонный фактор в этой ситуации не имеет значения и не влияет на динамику эпидемического процесса, считает профессор.

"Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера — Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю", — сказал Бутенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на снижение заболеваемости в последнее время, нельзя отказываться от строгого соблюдения санитарных правил.

"Два фактора в совокупности очень важны — приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60-70 процентов, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость", — заключил Бутенко.