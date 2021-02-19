В России провели более 108 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели свыше 108 млн тестов на выявление коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 108,3 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 374 тыс. исследований,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются около 604,3 тыс. человек.