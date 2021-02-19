В России провели более 108 млн тестов на коронавирус
10:53, 19 Февраль, 2021
Российские медики провели свыше 108 млн тестов на выявление коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 108,3 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 374 тыс. исследований,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются около 604,3 тыс. человек.
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