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В России провели более 108 млн тестов на коронавирус

В России провели более 108 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели свыше 108 млн тестов на выявление коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 108,3 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 374 тыс. исследований,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются около 604,3 тыс. человек.


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