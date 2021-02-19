Второй бой Ованеса Бачкова на профессиональном ринге отложен
ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Второй бой на профессиональном ринге члена сборной Армении по боксу, чемпиона Европы, призера чемпионата мира Оганеса Бачкова отложен.
Как сообщает «Арменпресс», второй бой армянского боксера был намечен на 27 февраля в Алматы в рамках вечера #MTKFightNight. Соперник Бачкова еще не был известен. Поединок был отложен из-за пандемии коронавируса.
9 октября 2020 года Оганес Бачков выиграл в первом бое на профессиональном ринге. Вечером в Дубае в 8-раундовом поединке спортсмен из Гюмри встретился с Самуэлем Гонсалесом из Венесуэлы. Бачков победил единогласным решением судей.
После боя Бачков на ринге надел специальную футболку с надписью: «Защитники Армении, наши непобедимые воины, мы с вами».
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