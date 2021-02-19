МОНКС предлагает кардинально изменить порядок приема в вузы

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 апреля Министерство образования и науки внесло на общественное обсуждение законопроект Правительства «Об утверждении порядка приема в государственные и негосударственные высшие учебные заведения Республики Армения (по образовательной программе бакалавриата)».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования и науки Армении, предлагаемые изменения в основном касаются процесса регистрации вступительных экзаменов и специальностей, сроков их проведения и способа подачи заявки.

В действующем порядке установлено, что абитуриенты сдают заявление-заявку на прием и документы в том вузе, специальность которого в заявке на прием была заявлена первым. Проектом фиксируется онлайн-способ подачи заявок, представления документов посредством сайта Центра оценки и тестирования, организующего и проводящего вступительные экзамены. Это регулирование дает возможность сделать процесс более эффективным и упорядоченным.

По действующему порядку абитуриенты в заявке указывают до 2 бесплатных и до 8 платных специальностей. Исследования показали, что по заявленным на 5-ом и 6-ом местах специальностям в вузы поступает очень мало абитуриентов, а после 7-го места прием по заявленным специальностям бывает почти в исключительных случаях. В результате, многие абитуриенты, оставаясь вне конкурса по выбранной специальности, поступают по другим специальностям. Кроме того, заявка на 8 специальностей уменьшает возможность поступления в вуз с профессиональной ориентацией, поскольку абитуриенты, кроме часто предпочитаемой профессии, заявляют такие специальности, которые просто имеют одни и те же конкурсные экзамены. В результате, многие абитуриенты, оставаясь вне конкурса по выбранной специальности, поступают по другим специальностям.

Согласно проекту, приемный конкурс в вузы проводится в основных и дополнительных этапах. Конкурс основного этапа проводится исключительно по заявке одной специальности (бесплатно и платно). Абитуриент в приемной заявке заполняет название одного вуза и одной специальности, предусмотренного перечнем вступительных экзаменов по специальностям бакалавриата и постоянно и интегрированной образовательной программе вузов, вступительные экзамены по данной специальности. После утверждения результатов основного этапа конкурса, при наличии вакантных мест в вузах, абитуриенты, получившие положительные баллы от вступительных экзаменов, однако оставшиеся вне конкурса, с 19 по 26 июля могут принять участие в конкурсе на дополнительные вакантные места, заполнив заявку онлайн. Таким образом, этот метод подачи заявок дает возможность абитуриентам, имеющим четкую профессиональную ориентацию, поступить в вуз по выбранной им специальности.

Первый этап включает в себя онлайн-заявку на экзаменационные предметы, установленные для специальности, окончающей общеобразовательные, начальные или средние профессиональные учебные заведения РА в период с 15 апреля по 10 мая, а второй этап-в период с 26 июня по 1 июля для лиц с двойным гражданством и иностранцев РА., онлайн-заявка граждан РА, окончивших учебные заведения иностранных государств в данном учебном году, граждан РА, не представивших на первом этапе заявление-заявку на прием, демобилизованных или демобилизуемых до 31 июля текущего года абитуриентов по данной специальности.

Определена привилегия для абитуриентов, прошедших обязательную срочную военную службу и демобилизованных в воинских частях, осуществляющих боевое дежурство, а именно: в течение года после демобилизации, при сдаче вступительных экзаменов с положительными единицами, возможность поступать на бесплатное обучение вне общего конкурса (по отдельному конкурсу), согласно утвержденным Правительством РА местам. В случае отсутствия бесплатных мест для демобилизованных из армии по данной специальности демобилизованный абитуриент участвует в конкурсе на бесплатное обучение на общих основаниях, а система платного обучения принимается вне конкурса:

Следует добавить, что с 2012 года по сей день процесс приема в государственные и негосударственные вузы Армении был урегулирован в порядке, установленном постановлением правительства от 26 апреля 2012 года N 597-н, за исключением приема на 2020-2021 учебный год, в связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной для предотвращения нового коронавируса.